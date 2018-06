Bologna, Fenucci: "I soldi delle cessioni verranno reinvestiti"

© foto di Alberto Fornasari

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Filippo Inzaghi, ammettendo che i soldi ricevuti dalle cessioni come quella di Verdi (e possibilmente Masina) verranno reinvestiti. "Quando perdiamo le partite siamo i primi a essere poco felici, vivendo settimane complicate. Non dobbiamo restituire risorse all'azionista, tutti gli investimenti necessari per lo stadio vengono utilizzati tramite altri canali, con società ad hoc. Non c'è nessuno che pianifica in maniera pubblica il modo per investire le risorse. C'è sempre da tenere presente che alle volte puoi reinvestire con stipendi minori di quelli che hai, oppure alzare la media per investire di meno".