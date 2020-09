Bologna, Fenucci: "In difesa non arriverà nessun altro. Nessun piano B alternativo a Supryaga"

Nel corso della presentazione del nuovo sponsor rossoblu, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha commentato: "Con l'arrivo di De Silvestri si è trovato il nuovo difensore centrale direttamente in casa, ovvero Tomiyasu, quindi non arriverà nessun altro. Sul Piano B a Supryaga per l’attacco confermo che non ne abbiamo. Il nostro staff pensa che quello sia il calciatore giusto per oggi ma soprattutto per domani".