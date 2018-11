Bologna, Fenucci: "Massima fiducia a Inzaghi. Stiamo crescendo"

Pescara, Antonucci: "La Serie A? Restiamo con i piedi per terra"

Serie B, il Perugia sbanca Livorno: 3-2 per gli ospiti

Crotone, Oddo: "Siamo in ritardo, l'obiettivo sono i playoff"

La Cremonese ci prova per Nicola: la situazione

Venezia, Zenga: "Non ho fatto nulla, tutto merito dei ragazzi"

Cremonese, Nicola verso il no. Idee Cosmi e Di Carlo

Venezia, Tacopina: "Sicuro che Zenga fosse il tecnico giusto per noi"

Palermo, Zamparini chiama Marotta. No dell'ex ad della Juve

Il Centro: “Pescara all'assalto per la vetta”

Tre squadre di Serie C si muovono per Giorgi

Cremonese, Rastelli si presenta: "Voglio conquistare i play off"

Livorno, Spinelli: "Domani lascio il calcio. Per sempre. Club al sindaco"

Mandorlini dopo l'esonero da Cremona: "Scelta da non commentare"

Salernitana, risentimento muscolare per Di Gennaro

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ai microfoni di Sky : "Ho rivisto oggi la partita, ne parlavo col mister e abbiamo disputato un'ottima gara prendendo due gol facilmente evitabili. Risultato bugiardo, dimentichiamolo e pensiamo alla prossima partita. Col Chievo non sarà uno spareggio, siamo nella prima fase del campionato, c'è tempo per recuperare e la crescita della squadra è sotto gli occhi dui tutti. Inzaghi ha massima e piena fiducia, lo vediamo lavorare tutti i giorni e al netto delle difficoltà inizali la squadra fornisce prestazioni discrete che ci lasciano bnen sperare".

