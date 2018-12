Bologna, Fenucci: "Nessuno in discussione, Inzaghi ha la nostra fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Fenucci, ad del Bologna, è intervenuto al termine del match perso contro la Sampdoria (4-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo partiti anche bene, purtroppo siamo stati condannati da due errori non tollerabili in un match in cui ci giocavamo tanto. Non parlerà nessuno, è meglio che i giocatori riflettano negli spogliatoi e nel ritiro in vista del match contro l'Empoli".

Qualcuno in discussione? "La fiducia c'è e non è legata al tempo ma alle prestazioni. Al momento le nostre prestazioni sono in linea con quello che ci aspettavamo, anche se ci attendevamo qualcosa di più dal punto di vista dei risultati. La sfida con l'Empoli non è decisiva perché siamo ad un terzo del campionato, ma sarà una tappa importante. Le altre che lottano per la retrocessione sono lì a pochi punti, servirà una settimana di concentrazione".

Inzaghi rimane? "Sì lo avevamo detto in settimana e ripetuto anche prima del match. C'è fiducia e tutti dobbiamo crescere, i ragazzi devono portare a casa la prestazione anche a discapito della prestazione. Certi errori non possono essere tollerati in sfide importanti per la salvezza".

Qual è il piano del Bologna? "Il piano era quello di consolidare i primi anni di serie A. Quest'anno ci aspettavamo una crescita, ci sono tanti nuovi che stanno facendo anche bene. In questo momento qualcuno dei giocatori presenti lo scorso anno sta avendo delle prestazioni non in linea con la loro storia. È mancato qualcuno, speriamo di recuperarli. Sarà necessario un programma di investimenti per posizionarci su livelli maggiori rispetto a quelli attuali. Vedremo se a gennaio sarà necessario un intervento sul mercato".