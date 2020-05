Bologna, Fenucci: "Non dimentichiamo che altri sport vivono anche sulle tasse del calcio"

vedi letture

“Alla fine è la politica che dovrà darci indicazioni e fare una sintesi”. Ospite di Tutti Convocati su Radio24, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci analizza il ritorno dei club del massimo campionato ali allenamenti individuali: “Sembrava strano che un calciatore potesse andare a correre in un parco pubblico e non in un centro sportivo, poi è arrivata la circolare che cercheremo di ottemperare"

Diatriba tra calcio e altri sport.

"Il calcio non si è mai messo in contrapposizione con altri sport, non dimentichiamo che lo sport vive per il 32% sulle tasse che provengono dal calcio. Siamo consapevoli che abbiamo un ruolo guida, la demagogia ci identifica come un settore di privilegiati. Il calcio non può essere trattato in questo modo, ci sono milioni di italiani che seguono il calcio con passione. È un'industria che fattura 14 mld di euro con l'indotto e merita rispetto per numeri e contenuti che genera"

Vi aspettate il via libera dal 18 maggio?

"Al momento è difficile, abbiamo espresso una linea unitaria della Lega che vuol tornare a giocare nel rispetto delle norme sanitarie. Rischio zero forse non c'è per nessuno, ma le condizioni di massima sicurezza vanno cercate"

Come procede il progetto stadio in questa fase?

"Il Bologna di Saputo può essere una roccia per la comunità, siamo vicini al territorio e portiamo ancora avanti il progetto stadio in sinergia col Comune di Bologna”.