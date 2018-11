© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in vista della sfida tra Bologna e Fiorentina di domenica: "Il nostro obiettivo è la salvezza. La squadra sta lavorando bene: contro la Fiorentina, però, sarà una partita ardua. Speriamo di regalare sul campo qualche soddisfazione al nostro patron. Per il mercato di gennaio rifletteremo. Ci muoveremo anche nelle sedi istituzionali per verificare se sussistono dei margini per lo scudetto del '27".