© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nel corso della presentazione di Takehiro Tomiyasu, l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha fatto il punto sulle trattative rossoblù: "Il mercato è lungo, qualcosa in uscita ci potrà essere come in entrata. Per adesso i primi obiettivi sono stati raggiunti e andiamo avanti così nelle prime tre amichevoli".