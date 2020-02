vedi letture

Bologna, Fenucci: "Progetto stadio in fase avanzata. Dove giocheremo? Non a Reggio"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del rinnovo della partnership con Macron fino al 2023, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha aggiornato i giornalisti presenti anche sulla questione stadio: “È stato un periodo di lunghe trattative con le società di costruzione, ma adesso siamo arrivati ad avere un'offerta in linea con le nostre aspettative. Il progetto sotto il profilo architettonico è in fase già molto avanzata, ora mancano da definire gli aspetti economici. Per quanto riguarda il luogo dove giocare durante i lavori stiamo vagliando le varie ipotesi sul tavolo, se creare uno stadio alternativo e provvisorio che andrebbe finanziato oppure andare ospiti da qualche parte in regione, capendo disponibilità dei comuni e capacità degli impianti. Di sicuro non andremo a Reggio Emilia visto che lì ci sono già due squadre e di sicuro non faremo interventi a pezzi per continuare a giocare al Dall’Ara. Per i lavori ci vorranno, secondo le stime fatte, dai 15 ai 18 mesi; la partenza dipenderà dalla lunghezza dell'iter amministrativo. Non abbiamo fretta: le cose vanno fatto per bene, rispettando le tempistiche corrette. E poi già adesso abbiamo un bellissimo impianto”, le parole raccolte dall'inviato di ViaEmiliaNews.com.