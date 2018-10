Bologna, Fenucci rassicura: “Saputo non si è stancato”

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Spazio alle parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, sul Resto del Carlino con il dirigente che rassicura sulle intenzioni del patron Joey Saputo: “Saputo ha solo voluto mandare un messaggio alla comunità di Montreal. Non ha detto che ridimensionerà il suo impegno con gli Impact. Non è stanco del Bologna: è anzi convinto del percorso che stiamo facendo. - continua Fenucci - Certo, nei primi tre anni si poteva fare meglio ma l’obiettivo era consolidare la categoria e grandi rischi non ne abbiamo mai corsi. La buona notizia è che di questo passo nel 2019/20 arriveremo al pareggio operativo e a quel punto la proprietà potrebbe essere in grado di mettere nuovamente risorse sulla parte sportiva".