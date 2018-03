Bologna, Fenucci: "Riportare entusiasmo e salvezza i nostri obiettivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato al sito ufficiale del club del momento della squadra a margine della presentazione del torneo "We love Football": "La squadra con la Lazio farà una buona prestazione, anche nella gara con l'Atalanta i dati hanno parlato di una squadra che ha corso e si è impegnata. L'impegno non è mancato, solo il risultato non c'è stato. Ora il nostro primo obiettivo sono i 40 punti, poi avremo il dovere di cercare di far meglio in ogni partita. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi. Cosa mi preoccupa? Gli aspetti economico-finanziari no di sicuro. Penso agli obiettivi in campionato, dobbiamo raggiungerlo il prima possibile. E' un obiettivo minimo, ma pur sempre un obiettivo. Poi quello di fare le ultime partite al meglio per riavvicinare quella parte di pubblico scontenta. Dobbiamo riportare entusiasmo e far stare vicino il pubblico come lo è sempre stato negli ultimi anni. Dopo le partite se la squadra non fa bene arriva qualche fischio, noi abbiamo il dovere di reagire da professionisti senza abbatterci, anche perché il pubblico ci ha sostenuto anche in periodi peggiori. La percezione che si ha dai media a volte contrasta con la realtà, quando i giocatori vanno nei club trovano sempre grande entusiasmo. Le previsioni della società, per questo triennio, era di consolidamento. A giugno quando finirà il triennio? Continuo a ripetere che guardando al futuro ci perdiamo il presente. La squadra deve far bene ora e riavvicinare una parte di pubblico. Per quanto riguarda il futuro dico che tante risorse non sono state investite sulla squadra. 40 milioni sono andati per l'aumento di capitale, per esempio. Il nostro è un calcio in evoluzione, i rapporti di forza fra il club sono cambiati. Noi ora stiamo rincorrendo, abbiamo avuto l'handicap iniziale della B e ora stiamo correndo. Vedremo come andrà a finire questo triennio. Essendo in piena stagione non parlo di futuro, sappiamo di poter migliorare ma l'importante è che l'impegno non sia mai mancato. Si può e si deve far meglio, come fare devono pensarci il tecnico e i giocatori. Destro-Donadoni? Noi abbiamo una rosa di giocatori con grandi valori. Le scelte su chi dovrà giocare dipendono sempre dal mister che ha un rapporto professionale con tutti i tesserati".