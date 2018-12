© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Bologna riporta alcune dichiarazioni di Claudio Fenucci, ad del club rossoblù, a margine del brindisi effettuato con gli sponsor al termine della sfida contro il Milan: "Sul campo dobbiamo migliorare, purtroppo la prima parte di stagione è stata assolutamente non positiva ma c’è la volontà del presidente di investire a gennaio per migliorare la squadra". Il "quanto possibile" firmato Saputo nella prima nota della scorsa settimana - si legge - scompare nel discorso di Fenucci e magari è un segnale della comprensione del grado di pericolo senza un mercato corposo. Nel discorso agli sponsor l’ad rossoblù ha parlato anche del "progetto che stenta un po’ a decollare", sottolineando che "qualcosa non ha funzionato ma c’è tutta l’intenzione di migliorare".