Bologna, Fenucci: "Se chiama una big, Mihajlovic può andare via"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha aperto alla possibilità che Mihajlovic (finito nel mirino della Lazio) vada via al termine di questa stagione. Nell'intervista rilasciata a 'Sky', il dirigente rossoblù è partito da una battuta sul prossimo match: "La prossima sarà una gara importante, difficile, ma sull'onda delle ultime prestazioni proveremo a vincere la partita. L'Empoli ci proverà altrettanto, sarà un interessante scontro salvezza".

Mihajlovic resta in caso di salvezza?

"Che sia l'uomo giusto per il Bologna credo sia una valutazione oggettiva, sapevo potesse darci una scossa e la scossa c'è stata. Ci hanno aiutato molto anche i giocatori arrivati a gennaio, c'è stato un progresso. A noi farebbe molto piacere andare avanti con lui, c'è un accordo con lui in base al quale se arrivasse una proposta importante per lui, specialmente dall'estero, lo lasceremmo libero. Chiaramente però faremo di tutto per convincerlo a restare, proponendo un progetto tecnico valido".

Entrerà Sabatini nel quadro dirigenziale?

"Arriviamo alla fine della stagione rimanendo in Serie A e poi ci sediamo valutando i progetti futuri. Vogliamo fare sempre meglio, ma oggi parlare di nuova direzione sportiva è una mancanza di rispetto nei confronti di chi c'è. Ogni discorso verrà rimandato a fine stagione e non ci sono stati incontri. Né sono il programma".

Orsolini resterà?

"Abbiamo la possibilità di trattenerlo, c'è una opzione a nostro favore e se con le prestazioni col campo continuerà così potrà restare. Ci sono tutte le condizioni affinché si vada avanti con lui".