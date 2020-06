Bologna, Fenucci: "Spero di passi alla quarantena individuale. Finire il campionato è la priorità"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai.

Perché il Bologna ha votato a favore del blocco delle retrocessioni?

"Questa è stata una posizione comune espressa da tutta la Lega. Ritenevamo giusto adeguarci alla maggioranza. L'obiettivo è quello di terminare il campionato e questo deve restare la priorità. Se non sarà possibile la Lega ha espresso il principio della conservazione del merito sportivo. Come opinione personale credo che stia al presidente della Federazione trovare un compromesso tra le parti. Magari ci potrebbe essere anche uno spareggio tra la terz'ultima della A e la terza della B, come accade in Germania".

Pensa di poter costruire un percorso molto lungo con Mihajlovic?

"Ci piacerebbe, questo è il nostro desiderio. Stiamo pensando a un percorso a lungo termine con Sinisa, vorremo lavorare con lui per tanto tempo e anche lui ci ha detto di voler restare molti anni. Vedremo se a breve prolungheremo il contratto con il mister".

La quarantena di gruppo è l'unica soluzione o c'è spazio per cambiare questa regola?

"Dobbiamo trovare tutte le condizioni per finire il campionato. In altri Paesi il problema è stato risolto, in Italia i dati sono positivi e spero che si possa passare alla quarantena individuale, considerando anche i tamponi fatti ogni 4 giorni dalle varie società. Credo che si siano i presupposti per cambiare e per portare a termine il campionato".

Sarà possibile una riapertura graduale degli stadi?

"Con le giuste procedure qualcuno potrà rientrare, sarebbe importante far tornare una parte degli abbonati. Sarebbe davvero un grandissimo risultato".

Procedono i progetti per la ristrutturazione del Dall'Ara.

"Il percorso è iniziato da tempo, insieme al Comune. La collaborazione prevede la ristrutturazione e adesso c'è anche l'accordo con Fincantieri e speriamo di arrivare alla conclusione in tempi relativamente brevi".

Come sarà la ripresa del Bologna?

"Stiamo lavorando per ripartire di corsa, sarà un torneo simile a un Mondiale. Il nostro progetto è quello di portare il Bologna a lottare per l'Europa: siamo lì e proveremo a prendere qualche squadra che al momento è davanti a noi".