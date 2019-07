© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nel corso della presentazione di Takehiro Tomiyasu, l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha presentato il difensore giapponese: "Siamo contenti di avere il secondo giocatore giapponese nella storia del Bologna. Lo abbiamo seguito a lungo, dato che giocava in Belgio dove militava Avenatti. Come ha detto Walter (Sabatini, ndr) ci stupirà. Me lo aspetto perché è costato caro (ride, ndr). È un calciatore versatile, che può ricoprire più ruoli della difesa e ha una discreta esperienza nonostante sia del 1998, quindi rappresenta il presente e il futuro del Bologna. Da questi primi giorni posso dire di essere molto contento di come si è inserito nel gruppo e di come lavora. Un innesto molto positivo, ovviamente siamo agli inizi della sua avventura ma è un giocatore che può fare con noi un lungo percorso".