Bologna, Ferrari rientra dal prestito: può restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle colonne de Il Resto del Carlino in casa Bologna si inizia a ragionare su una certezza: in rossoblù faranno rientro diversi giocatori reduci dal prestito e non è detto che alcuni di loro non possano essere presi in considerazione. Dal Brescia tornerò Orji Okwonkwo, mentre dal Verona Bruno Petkovic. Sempre dall'Hellas di ritorno Alex Ferrari, che il club scaligero avrebbe dovuto riscattare in caso di salvezza. Discorso simile per Marios Oikonomou, di rientro dal Bari dopo aver passato la prima parte di stagione con la maglia della SPAL. Infine Luca Rizzo, con l'Atalanta che ha già fatto sapere che non riscatterà il centrocampista classe '92. Il ritorno di Ferrari, si legge, sarà valutato con attenzione: se Donadoni dovesse optare per la difesa a tre, il difensore potrebbe restare perché ritenuto adatto per il ruolo di centrale di destra.