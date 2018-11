Bologna-Fiorentina, 0-0 all'intervallo. Gara intensa, portieri protagonisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un derby dell'Appennino intenso, fisico, nel quale Bologna e Fiorentina hanno comunque provato a spostare il risultato dalla propria parte.

Parte fortissimo il Bologna, bravo ad entrare in campo col piglio giusto e a portare la partita sui binari preferiti. Difesa che pressa alto e squadra corta portano in dote due tiri verso lo specchio nei primi 7-8 minuti, uno con Poli e l'altro con Danilo su sviluppi di un calcio d'angolo. Ma la difesa gigliata, nonostante un po' di confusione, riesce a reggere e la squadra prova a prendere le contromisure anche grazie alle indicazioni di Pioli dalla panchina. E fra il 15' ed il 20', con Chiesa e Benassi, la Fiorentina confeziona due ottime palle gol. La prima con un secco e potente tiro da fuori del numero 25, la seconda con una bella azione rifinita da Gerson che porta al tiro da fuori Benassi. Proprio il brasiliano sembra il più ispirato e prima con una percussione centrale ben coperta da Danilo, poi con un'accelerazione sulla destra crea non poche apprensioni alla retroguardia rossoblù. Ma il risultato non si sblocca dallo 0-0.

Dalla metà della prima frazione in poi il Bologna abbassa un po' il baricentro e subisce il pressing della Fiorentina, ma Chiesa e soprattutto Simeone non riescono a pungere come dovrebbero. Dando così modo all'undici di Inzaghi di riorganizzarsi e tornare alla carica. Le idee di Palacio e la fisicità di Santander mettono in apprensione la difesa viola orfana dell'infortunato Pezzella, ma il più pericoloso alla fine è Orsolini, bravissimo a girare di testa un pallone alto su cui Lafont si supera mandando in calcio d'angolo. E dopo i primi 45 minuti il risultato resta inchiodato sullo 0-0.