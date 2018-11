Bologna-Fiorentina, le formazioni: c'è Orsolini. Esordio per Ceccherini

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina per tornare alla vittoria dopo 5 partite senza successi. Il Bologna per dar seguito ai miglioramenti messi in mostra nelle ultime gare e per staccarsi ulteriormente dalla zona calda. Un derby dell’Appennino importante e ricco di significati, quello che alle 15 si giocherà allo Stadio Dall’Ara. Fra i viola out per infortunio capitan Pezzella e Pjaca, nel Bologna invece tutti a disposizione di mister Inzaghi. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Gerson.