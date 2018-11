Bologna-Fiorentina, Santander meglio di Simeone. Chi se lo aspettava?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna-Fiorentina significa anche Federico Santander contro Giovanni Simeone. Due attaccanti che hanno iniziato la stagione con ambizioni decisamente diverse e che a sorpresa si ritrovano con ruoli quasi invertiti. Non che il paraguaiano rossoblu abbia fatto cose mirabolanti sia chiaro, ma alla prima stagione in Italia ha segnato già 4 reti in 12 partite contro i 2 messi a segno dall'argentino di casa viola. Tra l'altro con quasi una partita (in minutaggio) in meno.

LA CRISI DEL CHOLITO - La punta della Fiorentina non segna da 698 minuti, ovvero più di due mesi. L'ultima marcatura risale al 13' della sfida in trasferta contro la Sampdoria, poi un lungo digiugno per il quale Pioli non ha ancora trovato una soluzione. Il figlio d'arte argentino, nonostante venga considerato un titolare inamovibile dal proprio allenatore (anche per assenza di alternative valide), non sta dando le risposte che tutti si aspettavano, complice un metodo di gioco che non premia la sua generosità al servizio della squadra e anche un appannamento assoluto da parte del compagno di reparto Pjaca. Se poi ci si mette anche il rapporto in campo non proprio idilliaco con Chiesa, il gioco è fatto. Contro il Bologna partirà ancora dal 1', cercando in tutti i modi di dare una svolta alla stagione che per molti doveva essere quella della consacrazione assoluta.

IL RISCATTO DEL ROPERO - Da Santander invece, in pochi si aspettavano un rendimento di questo tipo. Anzi, in molti prevedevano una lunga permanenza in panchina tra ambientamento e turnover. Alla fine invece, si è preso i riflettori e il posto da titolare zittendo anche coloro che, con la giusta ironia, lo avevano accostato a Cristiano Ronaldo. Il bottino non è da bomber puro, ma i 4 gol segnati sono comunque una risposta concreta a chi pensava che il calcio italiano fosse molto distante dalle sue caratteristiche.

GOL A SERVIZIO DEGLI OBIETTIVI - Fatto questo confronto anche in modo provocatorio, è chiaro che i rispettivi obiettivi delle due società passino forzatamente dal rendimento delle punte. L'ambizione europea della Fiorentina non può permettersi di avere una sola punta titolare che segna con la media di un gol ogni 490 minuti, e anche Simeone ne è pienamente consapevole. Stesso discorso, su piani differenti, per Santander. La salvezza del Bologna passa anche dalle sue prestazioni e dopo un inizio buono ma non eccellente, la società, i tifosi e l'allenatore, gli chiedono un ulteriore sforzo per arrivare a concludere la stagione tra i 10 e i 15 gol, fondamentali per allontanare i fantasmi della Serie B.