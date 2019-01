Bologna-Frosinone 0-1, rossoblù in dieci ed è subito gol di Ghiglione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro minuti dopo il rosso diretto a Mattiello, per un intervento pericoloso su Cassata, è vantaggio Frosinone: cross dalla sinistra di Beghetto e colpo di testa di Ghiglione, al primo gol in Serie A. Il classe '97, in prestito dal Genoa, porta così avanti la formazione di Baroni su errore difensivo degli undici di Inzaghi ancora frastornati dall'espulsione di Mattiello.