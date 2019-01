Bologna-Frosinone, le formazioni: Palacio c'è. Baroni, nuovi in panchina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Scelte ufficiali per la sfida salvezza tra Bologna e Frosinone. Gara delicata per il futuro di Filippo Inzaghi che si affida a Palacio con Santander in panchina, nel tridente anche Orsolini e Sansone. Anche l'altro neo acquisto Soriano dall'inizio in mediana. Marco Baroni cerca invece il riscatto dopo il tonfo casalingo per 5-0 contro l'Atalanta. In campo nessun innesto invernale dal 1', tandem avanzato formato da Ciano e Pinamonti. In mediana Cassata preferito a Valzania, dietro Salamon per Goldaniga.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Salamon, Capuano, Krajnc, Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto, Ciano, Pinamonti.