Bologna, Gazzoni Frascara saluta Verdi: "Non è Messi"

Il Bologna saluta Simone Verdi, destinato al Napoli. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il presidente onorario Giuseppe Gazzoni Frascara commenta così la vicenda: “Non è Messi eh, però è ottimo! Non è un fuoriclasse mondiale, ma è un eccellente giocatore. Ha questa capacità con due piedi, tira in maniera identica di destro e di sinistro. Ancelotti al Napoli? No, non me l’aspettavo ma il presidente ha questi colpi a sorpresa”.