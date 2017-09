Bologna, Gazzoni: "Sulla carta non c'è partita, il Napoli gioca a memoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle frequenze di Radio CRC, Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente onorario del Bologna, parla così della prossima sfida agli azzurri di Sarri: "Spero che i ragazzi non scendano in campo con paura come nel 7 a 1 del'anno scorso, ma sulla carta non c’è partita, il Napoli gioca a memoria. Diawara? Ci sarà qualche fischio ma nulla più".