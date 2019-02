Bologna-Genoa, formazioni ufficiali: Palacio-Destro vs Kouame-Sanabria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna e Genoa scendono in campo alle 12.30 per il lunch match del 23esimo turno di Serie A. In casa emiliana fuori Santander: c'è Destro al suo posto, supportato da Palacio ed Edera. In mediana confermatissimo Pulgar, insieme a Poli e Soriano. Tra le file dei liguri Prandelli dà fiducia a centrocampo ai vari Lerager e Radovanovic. In difesa out per squalifica Romero e allora chance per Gunter accanto a Zukanovic, con Biraschi e Criscito sulle corsie laterali. In avanti, invece, Sanabria avrà l'aiuto di Kouamè e Lazovic. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Mattiello; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Destro, Edera. Allenatore: Mihajlovic.

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Kouamè, Sanabria, Lazovic. Allenatore: Prandelli.

Aggiornamento 12.30 - Una novità in casa Genoa a pochi minuti dall'inizio della sfida di Bologna: in mezzo al campo non c'è, come inizialmente annunciato nelle formazioni ufficiali, Esteban Rolon poiché colpito da un attacco febbrile. Al suo posto presente Miguel Veloso che, quindi, compone il centrocampo assieme a Radovanovic e Lerager. Questa, dunque, la formazione ufficiale della squadra di Prandelli: Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Veloso, Radovanovic, Lerager; Kouamè, Sanabria, Lazovic.