Operazione in uscita in dirittura d’arrivo per il Bologna, che nelle prossime ore dovrebbe chiudere la cessione del difensore Giancarlo Gonzalez in MLS: a chiedere il costaricano - sottolinea il Corriere di Bologna - sono i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic, con i primi contatti che risalgono a un mese fa. Nelle ultime ore la squadra californiana ha intensificato i contatti proponendo al 31enne un contratto triennale: Gonzalez dovrebbe essere annunciato dai Galaxy dopo le prossime amichevoli dei Ticos contro Giamaica e Guatemala e resterà al di là dell’Oceano dopo la sosta. In casa rossoblù scalerà un posto nelle gerarchie Paz.