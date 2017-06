Bologna, Gonzalez: "Non vedo l'ora di cominciare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Gonzalez ha rilasciato al canale tematico del Bologna le prime parole da nuovo difensore felsineo. "Sono troppo felice di essere qui, non vedo l'ora di cominciare a lavorare con la squadra. Sono venuto qui a giocare un paio di volte, è una grande città e un club di storia per il calcio italiano. Mi piace lavorare molto in campo, dando il massimo per la squadra. Il Pipo? È un nomignolo di quando ero piccolo, un giornalista lo ha saputo quando ho cominciato a giocare in Primera Division, ed è rimasto così".