Bologna, Gonzalez: "Questa squadra ha creduto in me, qui ho tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Tre3Uno3 il difensore Giancarlo Gonzalez ha elogiato il Bologna: "A Bologna ho tutto quello che serve per diventare una persona ed un calciatore migliore. Ringrazierò sempre il Bologna per aver creduto in me, dopo una retrocessione con il Palermo. Parlai con Diamanti che aveva passato qua tanti anni, mi disse che era un ambiente diverso dove mi sarei trovato bene".