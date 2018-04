Bologna, Gonzalez: "Vogliamo regalarci una grande vittoria col Milan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna, ha parlato così a Milan TV prima della gara coi rossoneri: "Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo regalarci una grande vittoria contro il Milan. È un'opportunità che non vogliamo fallire contro una squadra storica come questa".