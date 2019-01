© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bologna grandi manovre: i rossoblù pensano a Spinazzola per la fascia sinistra, ma guardano anche a destra. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre a Bruno Peres, su quel settore del campo i felsinei starebbero pensando anche a Silvan Widmer, ex Udinese oggi al Basilea. E in difesa, se la Samp dovesse rinunciare a Tonelli, sarebbe pronto l'assalto per il centrale di proprietà del Napoli.