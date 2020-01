Bologna-Hellas, i voti ai tecnici - Emozioni contrastanti per Miha e Juric

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 la sfida del Dall'Ara tra Bologna ed Hellas Verona. Una partita ben controllata dalla formazione di casa per i primi 60' e indirizzata su binari più favorevoli agli scaligeri dopo l'espulsione di Bani, che aveva sbloccato la sfida al 20'. I veronesi prendono coraggio e trovano un meritato pareggio grazie al primo centro in maglia gialloblù di Fabio Borini, appena arrivato dal Milan. Solo le parate di Skorupski impediscono ad Amrabat e soci di portare a casa tre punti.

Sinisa Mihajlovic 6 - Nel finale la sua squadra sembra stanca, complice anche l'inferiorità numerica, e rischia di soccombere. Una buona prestazione nel primo tempo, in cui i rossoblù non concedono praticamente nulla a una delle squadre più in forma del campionato. Per vincere queste partite serve qualcosa in più, a livello di precisione, ritmo e attenzione (a tal proposito, fatale la distrazione di Mbaye). Buono l'esordio di Dominguez, schierato subito dal primo minuto.

Ivan Juric 6 - Il Verona ammirato nel primo tempo è la brutta copia della macchina quasi perfetta vista più volte nel corso della stagione. Lenta, impacciata, prevedibile, la squadra veneta va sotto e non dà mai l'impressione di poter essere pericolosa. L'espulsione di Bani rianima gli ospiti; da quel momento è una partita praticamente a senso unico e arriva il pareggio di Borini, un acquisto che potrebbe rivelarsi davvero molto prezioso per la sua duttilità e il grande dinamismo.