Bologna, Hickey in arrivo. Lo scozzese con la bandiera italiana all'aeroporto di Glasgow

La scorsa notte il Bologna ha sistemato tutti i dettagli della trattativa con l'Hearts of Midlothian per il terzino Aaron Hickey. Il classe 2002 è stato intercettato in partenza per l'Italia all'aeroporto di Glasgow da Sky Sports Scotland e nell'occasione si è fatto fotografare con una bandiera italiana sulle spalle. Nelle prossime ore l'arrivo a Bologna per le visite mediche e la firma sul contratto.