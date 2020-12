Bologna, Hickey: "La serie A? È come essere atterrati sulla luna. San Siro il Colosseo del calcio"

vedi letture

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al giovane terzino del Bologna Aaron Hickey: "Per me la serie A è come essere atterrati sulla luna. Clamoroso, fantastico, il torneo più bello del mondo. In serie A se le partite durano 97 minuti, devi stare concentrato per 97 minuti. Non esiste altro. La tattica poi è qualcosa che va sempre imparata, è un bell'impegno".

La sfida di domani con l'Inter?

"San Siro è il Colosseo del calcio, non vedo l'ora di viverlo. L'Inter? Mi piacciono molto Lukaku ed Eriksen. Per poter fare risultato bisogna stare calmi e credere nei compagni".