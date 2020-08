Bologna, Hickey sempre più lontano. Il Bayern ha convinto il terzino scozzese

Aaron Hickey si allontana dal Bologna. Il terzino sinistro degli Heart of Midlothian, classe 2002, sembrava a un passo dal club emiliano qualche giorno fa. Il ragazzo, nei giorni scorsi, è stato anche in Italia per parlare con la società, ma adesso sembra intenzionato ad accettare la corte del Bayern, che aveva manifestato interesse insieme a Celtic e Lione. Entro la serata dovrebbe arrivare la risposta definitiva, ma non c'è grande ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. Lo riporta Sky Sport.