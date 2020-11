Bologna, Miha: "Se i giocatori non possono fare tre gare in una settimana, cambino mestiere"

vedi letture

Nel corso della lunga conferenza stampa prepartita in vista del Crotone, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha allontanato la possibilità di ricorrere a un grosso turnover: “Mi aspetto una crescita della squadra non come giocatori, ma come uomini. Ormai è da un anno e mezzo che stiamo insieme… bisogna svegliarsi. Cercare di essere più continui, equilibrati, meno altri e bassi e questo si raggiunge solo con concentrazione, attenzione, cinismo. Non ci devono servire otto occasioni per fare gol… vedi mercoledì, avremmo dovuto fare almeno sei gol. Così non possiamo andare avanti. Siamo usciti dalla coppa e questo dispiace a tutti, non possiamo ripeterci. Qualcuno stanco? Mercoledì ho cambiato quelli che dovevo cambiare per forza: Hickey, Schouten, Danilo e Palacio. Questi quattro domani giocheranno, gli altri vediamo nel prossimo allenamento. Un giocatore di serie A però può fare tre partite a settimana, se no cambia lavoro. Poi magari gli ultimi 10/15 minuti si può fare qualche cambio ma io cerco di cambiare il meno possibile”, ha concluso.

Qui la conferenza stampa integrale.