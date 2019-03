Bologna Nazionale: tre Under azzurri. Pulgar perno cileno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono nove i giocatori della rosa del Bologna chiamati dalle rispettive Nazionali. Tre sono dell'Under 21 di Luigi Di Biagio per le sfide ad Austria e Croazia. La Polonia ha una folta rappresentanza dalla A, tra i portieri c'è anche Skorupski. L'unico ungherese della massima serie, Nagy, è invece perno della nazionale magiara che sfiderà la Slovacchia in trasferta e la Croazia in casa. Due le amichevoli che si appresta ad affrontare invece il Cile di Erick Pulgar: Messico e Stati Uniti.

Italia Under 21

Gabriele Corbo, Arturo Calabresi, Riccardo Orsolini

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Polonia

Lukasz Skorupski

21.3 Austria-Polonia

24.3 Polonia-Lettonia

Ungheria

Adam Nagy

21.3 Slovacchia-Ungheria

24.3 Ungheria-Croazia

Svezia

Filip Helander

22.3 Svezia-Romania

26.3 Norvegia-Svezia

Cile

Erick Pulgar

23.3 Cile-Messico

27.3 USA-Cile

Costa Rica

Giancarlo Gonzalez

23.3 Guatemala-Costa Rica

27.3 Costa Rica-Giamaica

Svezia U21

Mattias Svanberg

22.3 Svezia U21-Russia U21

25.3 Svezia U21-Scozia U21