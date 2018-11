Bologna, i numeri dopo 10 turni: poco possesso, pochi gol. Tanti km

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco possesso palla, pochi gol e tiri, tanta corsa: i numeri fotografano la stagione del Bologna. I felsinei sono una delle squadre meno prolifiche del campionato, con appena 8 gol fatti (stesso numero di SPAL e Chievo, ultimo posto). I ragazzi di Inzaghi, almeno, corrono: 111,508 kilometri percorsi finora, meglio ha fatto solo il Cagliari.

I numeri del Bologna

Gol fatti (diciottesima in Serie A): 8

Gol subiti (dodicesima in Serie A): 14

Miglior marcatore (sedicesimo in Serie A): Federico Santander 3 gol

Miglior assist-man (cinquantaseiesimi in Serie A): Federico Mattiello, Federico Santander, Giancarlo Gonzalez, Diego Falcinelli, Mattias Svanberg, Riccardo Orsolini 1 assist

Chilometri percorsi (seconda in Serie A): 111,508

Numero di tiri (sedicesima in Serie A): 82

Parate (terza in Serie A): 41

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (ventesima in Serie A): 0

Percentuale possesso palla (diciannovesima in Serie A): 41,2%

Precisione passaggi (diciannovesima in Serie A): 75,1%

Disciplina (quindicesima in Serie A): 25 cartellini gialli, 2 cartellini rossi