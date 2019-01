© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo piomba su Diego Farias: è una richiesta di Roberto De Zerbi, allenatore neroverde. Il punto lo fa Il Corriere dello Sport oggi in edicola: il Bologna era forte sul giocatore, impostato lo scambio con Diego Falcinelli, ma l'inserimento del Sassuolo cambia le carte in tavola. Il Cagliari preferirebbe darlo al club di Squinzi per non rinforzre una diretta concorrente e allora resta di nuovo il rebus del futuro di Falcinelli.