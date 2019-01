Bologna, idea Dodô. Il brasiliano è rientrato alla Sampdoria

© foto di Federico Gaetano

Il rinforzo sulla corsia sinistra del Bologna può essere una vecchia conoscenza del calcio italiano: Dodô. Lo riporta Sky. Il brasiliano è rientrato alla Sampdoria dopo il prestito al Santos, dove è tornato a giocare con continuità. Non rientra nei piani dei blucerchiati e il trasferimento in Emilia è una soluzione. I felsinei tengono d'occhio Luca Antonelli dell'Empoli e non mollano la presa nemmeno su Leonardo Spinazzola, sebbene la Juventus non sia intenzionata al momento a privarsene.