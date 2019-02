© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Appena finito il calciomercato di gennaio ed è già partito il prossimo, quello estivo. E le voci degli ultimi giorni - sottolinea Il Secolo XIX - hanno coinvolto l’area tecnica della Sampdoria. Stanno crescendo a Bologna quelle che vedrebbero Walter Sabatini in cima alla lista del patron Saputo, che ha già preannunciato alla fine di questa deludente stagione una mini rivoluzione dei quadri societari (l’ad Fenucci in bilico, il ds Bigon alla fine potrebbe diventare il capro espiatorio). Gira anche il nome di Carlo Osti, già accostato al Bologna in passato, ma che a differenza di Sabatini ha un contratto con Ferrero firmato anche per la prossima stagione. Quello peraltro di Sabatini è undéjà-vu per l’ambiente bolognese: nel gennaio del 2017, dopo l’interruzione del rapporto con la Roma, il dirigente era stato fortemente avvicinato al Bologna.