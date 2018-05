Fonte: bolognanews.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei reparti che dovrà essere rinforzato nel nuovo Bologna sarà sicuramente l'attacco. Riccardo Bigon sta iniziando a sondare il terreno e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds rossoblù starebbe pensando a due attaccanti di proprietà dell'Inter. I nerazzurri hanno bisogno di capitale per sistemare il bilancio attraverso le plusvalenze da realizzare con la cessione dei giovani talenti in rosa. Ecco perché il Bologna avrebbe messo gli occhi sul rumeno George Puscas, nell'ultima stagione in prestito al Novara, e sul classe '99 Andrea Pinamonti. Entrambi piacciono molto ai rossoblù sia per la giovane età che per le caratteristiche.