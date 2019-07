Bologna, il 2019-20 è iniziato: sui social anticipate le nuove maglie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' iniziato il 2019-2020 del Bologna: dopo le conferme, arrivano anche le novità. Anticipate le nuove maglie per la stagione che verrà, in attesa della presentazione di oggi a Casteldebole. Emblematico lo slogan scelto dal club felsineo "We are pastfuture", che proietta la stessa maglia nel futuro senza dimenticare però la tradizione.