Bologna, il bel gioco non basta: concretezza e solidità per la salvarsi

Terza sconfitta di fila per il Bologna, terza gara dove la squadra di Mihajlovic avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. Da quando è arrivato il tecnico serbo al posto di Inzaghi sulla panchina del club felsineo, i rossoblù giocano un calcio molto più bello, intenso e con tanta grinta, ma i risultati non arrivano. Certo, fare punti con Roma e Juventus non era facile, ma contro l'Udinese, in uno scontro diretto decisivo per la salvezza, il Bologna avrebbe dovuto limitare al minimo le disattenzioni difensive e concretizzare al massimo le occasioni.

Così non è stato: il rigore conquistato da Pussetto e trasformato da De Paul è arrivato da una clamorosa ingenuità di Poli. Stesso discorso per il raddoppio di Pussetto: l'argentino, caduto in area, è stato lasciato libero di rialzarsi e di colpire indisturbato di testa.

Davanti manca ancora la giusta cattiveria. Santander lotta ma non basta, Palacio non può durare in eterno. A questo aggiungiamo anche i gol banalmente sbagliati come quello di Mbaye alla Dacia Arena. Un'altra occasione gettata, per la salvezza il bel gioco non basta.