Bologna, il bivio è vicino: confermare per orgoglio o resettare tutto?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al di là della sfida di questa sera, il Bologna si trova davanti a un bivio. Da una parte, proseguire l'avventura con Pippo Inzaghi, sicuramente non unico responsabile della zona retrocessione ma protagonista di una stagione fin qui fallimentare, oppure cambiare trovando una valida alternativa per tentare di dare una scossa all'ambiente.

Nel primo caso, la linea conservatrice sarebbe soprattutto figlia di orgoglio e portafoglio con il club che non vuole rimangiarsi l'ennesimo progetto iniziato e fallito dopo pochi mesi, pagando un altro allenatore, dopo Donadoni, che se ne sta beatamente a casa in attesa della chiamata successiva. La strenua difesa da parte di Fenucci e Bigon, è dettata anche dal fatto che Inzaghi non sta facendo bene anche perché la squadra costruita dai dirigenti rossoblu è tutt'altro che all'altezza delle ambizioni di salvezza tranquilla e ammettere questo significherebbe dichiarare ufficialmente di avere sbagliato tutto.

Nel secondo caso, il cambio in panchina significherebbe anche spingere per resettare la dirigenza. Soprattutto il ds Bigon, al centro delle accuse dei tifosi, potrebbe essere costretto a lasciare anzi tempo il suo ruolo. Proprio perché la costruzione della rosa in estate è stata piena di falle in ogni ruolo. Un cambiamento radicale che potrebbe arrivare solo su indicazione diretta da parte di Saputo, che però nella sua storia da presidente del Bologna, è sembrato tutt'altro che interventista e presente più negli uffici comunali per parlare di eventuali progetti edilizi, che dietro alla scrivania del progetto sportivo.

L'esito della sfida contro la Sampdoria farà solo da cornice a questa situazione, a meno che non arrivi una vittoria convincente e larga a tal punto, che tutti possano ricredersi, almeno per un'altra settimana, anche sullo stesso Inzaghi. Viceversa, dovesse arrivare una sconfitta o un altro inutile pareggio, ecco che il bivio sarebbe sempre più vicino e rimandare ancora la scelta definitiva, non farebbe che aumentare il distacco tra la realtà e i piani di un club che come mai prima, ha perso il senso del progetto sportivo.