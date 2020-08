Bologna, il Celtic alza l'offerta di Hickey ma crescono le quotazioni dei rossoblu

Risalgono le quotazioni in casa Bologna per Hickey, esterno di proprietà degli Heart. Nonostante il rilancio del Celtic infatti, in Scozia si parla di nuovo con insistenza di un suo possibile approdo in Serie A alla corte di Mihajlovic. A riportarlo è Corriere di Bologna.