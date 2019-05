Bologna, il futuro di Orsolini e Pulgar tra le priorità di mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno dei giocatori trasformati da Sinisa Mihajlovic al Bologna è sicuramente Erick Pulgar. Con Mihajlovic, a parte i 6 gol segnati, il centrocampista cileno è infatti cambiato anche nell’affidabilità. Nella testa del tecnico - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sarebbe proprio lui il primissimo della lista da blindare nel caso in cui il serbo volesse restare.

Clausola e pretendenti - Il cileno ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro: chi paga se lo prende, in linea di massima. Possibilità di restare? Basse se, come si vocifera, c’è sotto l’Inter; medie, se sarà il giocatore a non voler cambiare aria con la prospettiva di una ulteriore crescita con Mihajlovic in panchina.

Come Orsolini - Insomma, una situazione da monitorare, come quella di Orsolini. Il titolare dell’Under 21 vorrebbe restare a Bologna per giocare con continuità ma sa benissimo che riscatto (14) e contro-riscatto Juve (6) porterebbero il suo cartellino a 20 milioni (5 di plusvalenza per il Bologna) ma anche ad una ipotetica cessione da almeno 25 milioni (e il Milan ci pensa).