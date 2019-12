Bologna, il ko in coppa deve essere una lezione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’eliminazione dalla Coppa Italia fa sicuramente male al Bologna, non tanto per il ko in sé quanto per il modo in cui è arrivato. Perdere 4-0 senza essere aggressivi, senza metterci un minimo di voglia e determinazione lascia molto amareggiato tutto l’ambiente.

L’ampio turnover operato da Mihajlovic e dal suo staff non ha dato gli effetti sperati, anzi. Chi ha avuto un’occasione per mettersi in mostra e provare a scardinare gerarchie consolidate non è stato in grado di sfruttarla. Qualche attenuante si può concedere ai giovani Corbo e Juwara, all’esordio dal primo minuto in una gara tra professionisti; per il resto invece giustificazioni ce ne sono poche. Per molti versi la partita di ieri sera ha ricordato quella di Bergamo dello scorso aprile: anche in quella occasione Mihajlovic operò un abbondante ricambio per affrontare una gara di mercoledì e anche in quella occasione ci fu una disfatta senza possibilità di replica. Per quanto si tratti di situazioni e contesti diversi, almeno un filo conduttore c’è: in entrambi i casi le seconde e terze linee rossoblu non si sono dimostrate all’altezza. Va detto che le assenze di ieri - Bani, Santander, Soriano, Dzemaili - e la necessità di preservare i super veterani - Danilo e Palacio - ha influenzato e non poco l'11 in campo: ma proprio per questo era lecito attendersi un approccio diverso alla partita.

Di buono c’è che questo pesante ko sia arrivato prima del mercato invernale, dando dunque alla società il tempo per fare le giuste valutazioni su chi possa rimanere a dare una mano e su chi andare per rinforzare il gruppo. Un’eventuale successo domenica sera contro il Milan non dovrà cancellare con un colpo di spugna quanto accaduto ieri sera.