Bologna, il mercato di gennaio per correggere le lacune: servono una punta e un difensore

In vista di gennaio il Bologna dovrà forzatamente investire sul mercato per colmare le lacune lasciate dopo le trattative estive. A Mihajlovic servirà almeno un difensore, se non due vista la partenza di Bani che non è stato sostituito, e una punta che porti in dote qualche gol utile alla causa rossoblu. I dirigenti non hanno voluto parlare di svincolati nemmeno quando gli infortuni hanno segnato la rosa già risicata del tecnico serbo, ma nella prossima finestra dovranno trovare il modo per accontentare l'allenatore e rilanciare le ambizioni della squadra. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.