Bologna, il mercato lo indirizza Mihajlovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver concluso positivamente il corteggiamento a Sinisa Mihajlovic, il Bologna ora si concentra sul mercato giocatori. L'aver dato seguito a praticamente tutte le richieste dell'allenatore serbo dal punto di vista contrattuale - sia per la durata che per le cifre - implica che anche per quanto riguarda gli acquisti la società si muoverà seguendo i dettami dell'ex Lazio. Più che sui singoli nomi, però, è molto probabile che le indicazioni riguardino piuttosto le tipologie e le caratteristiche per migliorare il 4-2-3-1. Una lista della spesa affidata a Riccardo Bigon e al neo arrivato, sempre in attesa di ufficialità, Walter Sabatini.

La difesa è il reparto che ha bisogno di più innesti, fatta eccezione per Skorupski. Rispetto all'11 titolare della seconda parte della scorsa stagione, manca sicuramente un centrale al posto di Lyanco. Nei desiderata del club c'è anche lo stesso Lyanco, ma la concorrenza è folta e le cifre che il Torino chiede mangerebbero buona parte del budget bolognese. Ecco allora che una doppia soluzione - difensore esperto a basso costo alla Christan Zapata più giovane di prospettiva alla Marcos Senesi - potrebbe essere quella cercata, considerando anche che Danilo avrà un anno in più sul groppone e non potrà garantire lo stesso numero di presenze. Se in uscita venisse piazzato Helander servirebbe poi un altro centrale. Manca anche un'alternativa a Dijks sulla sinistra, a meno di non lavorare sin dall'estate sullo sviluppo di Krejci, e attenzione alla situazione terzino destro con Mbaye che potrebbe passare da titolare a cambio di un nuovo arrivo.

In mezzo al campo gira tutto attorno a Erick Pulgar. Il cileno ha firmato il rinnovo a gennaio con tanto di bassa clausola rescissoria a 12 milioni: per quello che ha dimostrato nel girone di ritorno prenderlo a quella cifra sarebbe un affarone. Ecco perché non è da escludere che la dirigenza incontri il procuratore a breve per modificare il contratto, aumentando l'ingaggio e togliendo/alzando la clausola per evitare di incassare una cifra che se a gennaio poteva essere buona oggi non lo è più. Se dovesse partire servirebbe senza dubbio un regista ma per ora la percentuale di permanenza, complice il feeling di Pulgar con Mihajlovic, è molto alta. Accanto al cileno Poli e Dzemaili si sono giocati il posto nell'unico vero ballottaggio a ranghi completi ma è proprio nel ruolo di mediano che può arrivare un innesto di peso: un giocatore fisico come Pedro Obiang, che Mihajlovic ha già allenato alla Samp, o come Imbula. Destinati all'addio Nagy e Donsah.

Con Soriano, Sansone e Orsolini confermati - anche se per l'ultimo manca ancora l'accordo contrattuale, a stretto giro di posta incontro con il suo procuratore Di Campli -, il mercato del reparto offensivo gira in primis su Mattia Destro. Con il contratto in scadenza nel 2020 o c'è il rinnovo o la cessione: difficilmente si scappa da qui. I tanti nomi seguiti dal club - Inglese, Zaza, Defrel - fanno pensare che il tempo di Destro al Bologna stia per scadere ma è presto per avanzare certezze. Di sicuro Falcinelli lascerà, Palacio va verso il rinnovo, Santander verso la conferma. Servirà poi almeno un'alternativa sulle corsie esterne e occhio a Svanberg che può diventare, nella testa di Mihajlovic, il vice Soriano.

E poi c'è un altro fronte da tenere d'occhio: la presenza di Sabatini porta inevitabilmente a pensare che qualche giovane rampante di belle speranze possa essere preso. Insomma il mercato del Bologna promette di essere molto vivo, come non accaduto nelle scorse estati.