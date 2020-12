Bologna, il monito di Mihajlovic: "Superato il limite. In ritiro fino a Natale"

E' un Sinisa Mihajlovic molto amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la Roma. Nelle parole del tecnico del Bologna tutta la delusione per una prestazione decisamente non all'altezza.

"Il primo tempo è stato disastroso. Noi eravamo scapoli, loro una squadra professionistica. E' la prima volta che succede in due anni e mezzo, ed è una cosa che non va bene, non va sottovalutata. Si può perdere ma non perdere così. Da domani si va in ritiro e andremo a schiarici un po' le idee. Siamo in ritiro da qua fino a Natale. Lo avevo promesso ai ragazzi se succedeva un'altra volta di sbagliare atteggiamento, perché secondo me questo è l'atteggiamento sbagliato, non si può affrontare una partita così.

A me non piace fare brutte figure, con i ragazzi ho un rapporto che va al di là del rapporto allenatore-giocatore. Abbiamo passato tante cose insieme, con la mia malattia e tutto, io ho sempre cercato di avere un occhio di riguardo verso di loro e di dare giustificazioni, mentre io non ne cerco mai per me stesso. Come si fa con i figli, cerchi sempre di trovare una scusa per le cose che si fanno, però si arriva ad un punto in cui c'è un limite. Ora questo limite lo hanno superato, si va in ritiro e si sta in ritiro finché a loro non entra in testa che quando andiamo in campo, se mettiamo in campo la nostra aggressività e intensità, possiamo giocare alla pari con tutti, se non lo facciamo, e pensiamo invece che siamo bravi, siamo belli, allora possiamo perdere con tutti".