Bologna, il Napoli e il Borussia pensano a Orsolini ma il prezzo è da incedibile

Riccardo Orsolini resterà al Bologna anche nel corso della prossima stagione. Solo un'offerta monstre, attualmente quantificata in 40 milioni di euro, potrebbe far vacillare Saputo, che però al momento sa benissimo che quel tipo di proposta è impossibile da ricevere. Il Napoli ci sta pensando per sistemare l'attacco di Gattuso, ma non è disposta a spingersi fino a quelle cifre. Stesso discorso vale per il Borussia Dortmund, che ci ha messo gli occhi addosso ma che come gli azzurri non vuole offrire decine di milioni per portarlo in Bundesliga. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.