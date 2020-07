Bologna, il retroscena di Sabatini: "L'anno scorso ero sulle tracce di Osimhen"

Il coordinatore dell'area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Andate a prenderlo Osimhen, vale la pena! Più forte di Cavani? Beh Cavani aveva un carattere particolare - riporta TuttoNapoli.net - ma Osimhen è leggiadro, ha la profondità di coesa, grandi tecniche. Sarebbe un grande acquisto ed un mio grande rammarico, l'anno scorso ero tra le sue tracce ma non avevo la forza per acquisirlo, per il Bologna. Era un'operazione incongrua per il Bologna, troppo impegnativa, ma era un giocatore da prendere. Se il Napoli ha chiuso faccio i migliori auguri, è un grande acquisto. Milik? E' un giocatore che fa reparto, affidabile, non è uno da cui ci si separa facilmente".